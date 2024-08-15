TFF'den erteleme kararı! Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor maçı ileri tarihe atıldı

15 Ağustos 2024 21:43 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 21:49

Trabzonspor, Rapid Wien'e 2-0 kaybederek Avrupa Ligi'ne veda etti!

Trabzonspor, Rapid Wien'e 2-0 kaybederek Avrupa Ligi'ne veda etti!

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta maç takvimi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta maç takvimi açıklandı!

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "17.08.2024 Cumartesi günü saat 19.15'te oynanması planlanan Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor müsabakası Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TFF internet sitesinde yer alan maç programında da müsabaka tarihi "ertelendi" olarak güncellendi.

Bu arada TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar verdi.