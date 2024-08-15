Trabzonspor, Rapid Wien'e 2-0 kaybederek Avrupa Ligi'ne veda etti!

15 Ağustos 2024 20:58 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 21:17

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Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta maç takvimi açıklandı!

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Kevin Rodrigues, Kasımpaşa forması ile Süper Lig'e geri döndü

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Avusturya takımı Rapid Wien ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda oynanan dengeli futboldan sonra ev sahibi takım 77. dakikada Seidl ile 1-0 öne geçti.

85. dakikada Rapid Wien'in yakaladığı kontratakta sol bek Malheiro rakip futbolcuyu faulle durdurmasından sonra kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

87. dakikada ise sol çaprazdan kaleciyle baş başa kalan Lang topu filelere göndererek skoru 2-0'a getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Rapid Wien 1-0'ın rövanşını 2-0'la alarak turu atlayan takım oldu.

Trabzonspor ise Avrupa Ligi'ne veda ederek yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

OLASI RAKİBİ BELLİ

Bordo-mavili takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunda Slask - St. Gallen eşleşmesinin kazananı ile oynayacak.

İsviçre takımı St. Gallen ilk maçı 2-0 galip tamamlamıştı.