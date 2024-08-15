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Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta maç takvimi açıklandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 20:23 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 20:28
Trendyol Süper Lig&#039;de 3. ve 4. hafta maç takvimi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta maçları geride kalırken TFF tarafından 3. ve 4. hafta maç programı belli oldu.

TFF, Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabakalarının programını açıkladı.

Ligin 3. haftasında oynanacak olan Bodrum FK - Konyaspor müsabakasının oynanacağı stadın daha sonra ilan edileceği belirtildi.

3. HAFTA

23 Ağustos Cuma
21.00 Alanyaspor - Göztepe

24 Ağustos Cumartesi
19.15 Sivasspor - Eyüpspor
21.45 Bodrum FK - Konyaspor
21.45 Galatasaray - Gaziantep FK

25 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor
19.15 Samsunspor - Başakşehir
21.45 Antalyaspor - Hatayspor
21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

26 Ağustos Pazartesi
21.00 Trabzonspor - Kayserispor

Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu

4. HAFTA

30 Ağustos Cuma
21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor

31 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.15 Konyaspor - Kayserispor
21.45 Göztepe - Bodrum FK
21.45 Adana Demirspor - Galatasaray

1 Eylül Pazar
19.15 Başakşehir - Antalyaspor
19.15 Eyüpspor - Trabzonspor
21.45 Hatayspor - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Sivasspor

Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu

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Kaynak: tgrthaber.com
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