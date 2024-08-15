Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta maç takvimi açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta maçları geride kalırken TFF tarafından 3. ve 4. hafta maç programı belli oldu.
TFF, Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabakalarının programını açıkladı.
Ligin 3. haftasında oynanacak olan Bodrum FK - Konyaspor müsabakasının oynanacağı stadın daha sonra ilan edileceği belirtildi.
3. HAFTA
23 Ağustos Cuma
21.00 Alanyaspor - Göztepe
24 Ağustos Cumartesi
19.15 Sivasspor - Eyüpspor
21.45 Bodrum FK - Konyaspor
21.45 Galatasaray - Gaziantep FK
25 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor
19.15 Samsunspor - Başakşehir
21.45 Antalyaspor - Hatayspor
21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
26 Ağustos Pazartesi
21.00 Trabzonspor - Kayserispor
4. HAFTA
30 Ağustos Cuma
21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor
31 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.15 Konyaspor - Kayserispor
21.45 Göztepe - Bodrum FK
21.45 Adana Demirspor - Galatasaray
1 Eylül Pazar
19.15 Başakşehir - Antalyaspor
19.15 Eyüpspor - Trabzonspor
21.45 Hatayspor - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Sivasspor