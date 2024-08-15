Beşiktaş, Kuzey Makedonyalı futbolcu Besar Gudjufi takımdan ayrıldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 19:56 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 20:02
Süper Lig takımı Beşiktaş, Besar Gudjufi'nin takımdan ayrılığını duyurdu. 20 yaşındaki sol bek Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi'ye transfer oldu.
Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Besar Gudjufi'nin Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi'ye transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Besar Gudjufi'nin nihai transferi hususunda FC Shkupi ile anlaşmaya varılmıştır. Besar Gudjufi'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Kuzey Makedonyalı oyuncu, geçen sezonu da FC Shkupi'de kiralık geçirdi.
Kaynak: tgrthaber.com