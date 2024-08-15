Kevin Rodrigues, Kasımpaşa forması ile Süper Lig'e geri döndü
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 19:45 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 19:49
Süper Lig'e Adana Demirspor forması ile gelen Portekizli sol bek Kevin Rodrigues, Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa, son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Qadsiah takımında forma giyen Portekizli sol bek Kevin Rodrigues ile sözleşme imzaladı.
Lacivertli beyazlı kulübün sosyal medya hesanından yapılan açıklama şöyle:
"Yeni transferimiz Kevin Rodrigues, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
SEZON KARNESİ
30 yaşındaki futbolcu Temmuz 2022'de transfer olduğu Adana Demirspor'dan geçtiğimiz ocak ayında ayrılmış ve Suudi Arabistan takımına transfer olmuştu. Adana Demirspor'a 51 maça çıkan Rodrigues, takımına 2 gol, 6 asistlik skor katkısı sağlamıştı.
Kaynak: tgrthaber.com