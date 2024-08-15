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Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 21:32 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 21:34
Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivas temsilcisinin açıklamasına göre tesislerde basına ve taraftara kapalı antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcuların taktik çalıştığı öğrenildi.

Sivasspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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