Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 21:32 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 21:34
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sivas temsilcisinin açıklamasına göre tesislerde basına ve taraftara kapalı antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcuların taktik çalıştığı öğrenildi.
Sivasspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: tgrthaber.com