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Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde Isloch Minsk ile La Fiorita maçının galibi ile oynayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
19 Haziran 2024 16:44 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 17:05
Başakşehir UEFA Konferans Ligi&#039;nde Isloch Minsk ile La Fiorita maçının galibi ile oynayacak

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in rakibi belli oldu. Turuncu-Lacivertliler Isloch Minsk-La Fiorita arasında oynanacak olan maçın kazananı ile karşılaşacak.

2023-2024 Süper Lig sezonunu 61 puanla dördüncü sırada tamamlayan Başakşehir UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Turuncu-lacivertlilerin rakibi ise bugün UEFA'nın İsviçre'de bulunan genel merkezinde yapılan kuranın ardından belli oldu.

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde Isloch Minsk ile La Fiorita maçının galibi ile oynayacak - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR UEFA KONFERANS LİGİ RAKİBİ KİM?

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Isloch Minsk (Belarus) - La Fiorita (San Marino) karşılaşmasının galibi olacak.

Isloch Minsk-La Fiorita karşılaşması ise 11 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

Rövanş maçını ise 18 Temmuz tarihinde oynayacaklar.

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde Isloch Minsk ile La Fiorita maçının galibi ile oynayacak - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Turuncu-lacivertliler UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçına 25 Temmuz Perşembe günü çıkacak.

Rövanş karşılaşmasını ise 1 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Kaynak: TGRT Haber
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