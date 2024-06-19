Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde Isloch Minsk ile La Fiorita maçının galibi ile oynayacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
19 Haziran 2024 16:44 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 17:05
Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in rakibi belli oldu. Turuncu-Lacivertliler Isloch Minsk-La Fiorita arasında oynanacak olan maçın kazananı ile karşılaşacak.
2023-2024 Süper Lig sezonunu 61 puanla dördüncü sırada tamamlayan Başakşehir UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
Turuncu-lacivertlilerin rakibi ise bugün UEFA'nın İsviçre'de bulunan genel merkezinde yapılan kuranın ardından belli oldu.
BAŞAKŞEHİR UEFA KONFERANS LİGİ RAKİBİ KİM?
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Isloch Minsk (Belarus) - La Fiorita (San Marino) karşılaşmasının galibi olacak.
Isloch Minsk-La Fiorita karşılaşması ise 11 Temmuz tarihinde düzenlenecek.
Rövanş maçını ise 18 Temmuz tarihinde oynayacaklar.
BAŞAKŞEHİR UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Turuncu-lacivertliler UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçına 25 Temmuz Perşembe günü çıkacak.
Rövanş karşılaşmasını ise 1 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
Kaynak: TGRT Haber