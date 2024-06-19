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Başakşehir'in Konferans Ligi 2. ön eleme turu rakibi belli oldu

Editör: Merve Yaz
19 Haziran 2024 15:24 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 15:26
Başakşehir&#039;in Konferans Ligi 2. ön eleme turu rakibi belli oldu

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Isloch Minsk - La Florita maçının galibiyle karşılaşacak.

Süper Lig'i 61 puanla 4. sırada tamamlayan Başakşehir, gelecek sezon ikinci ön eleme turundan itibaren UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

1 AĞUSTOS'TA DEPLASMANA GİDİYOR 

Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Isloch Minsk - La Fiorita maçının galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir ilk maçı 25 Temmuz tarihinde sahasında, rövanş mücadelesini ise 1 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Başakşehir ilk maçını sahasında, rövanş maçını ise deplasmanda oynayacak. 

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