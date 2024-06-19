Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu!
Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
19 Haziran 2024 14:18 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 14:23
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turundaki rakibi saat 14.00'da yapılan kura çekimi ile belli oldu.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi saat 14.00'teki kura çekimi sonrası belli oldu. Trabzonspor, Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Trabzonspor bu sezon Trendyol Süper Ligi'nde 67 puan toplayarak 3. sırada yarışı tamamladı.
Karadeniz ekibinin Avrupa arenasındaki ilk maçı 25 Temmuz’da oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com