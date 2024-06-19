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Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu!

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
19 Haziran 2024 14:18 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 14:23
Trabzonspor&#039;un Avrupa&#039;daki rakibi belli oldu!

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turundaki rakibi saat 14.00'da yapılan kura çekimi ile belli oldu.

Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu! - 1. Resim

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi saat 14.00'teki kura çekimi sonrası belli oldu. Trabzonspor, Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu! - 2. Resim

Trabzonspor bu sezon Trendyol Süper Ligi'nde 67 puan toplayarak 3. sırada yarışı tamamladı.

Karadeniz ekibinin Avrupa arenasındaki ilk maçı 25 Temmuz’da oynanacak.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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