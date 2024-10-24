Başakşehir'in Avrupa maçının hakeminin kim olduğu açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

24 Ekim 2024 15:29 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:47

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir bugün Celje deplasmanına çıkacak. UEFA tarafından karşılaşmanın hakeminin Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Oleksi Derevinskyi olacağı açıklandı. Taraftarlar tarafından Başakşehir'in Avrupa maçının ne zaman, hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

Ülkemizi bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir ilk Avrupa maçında Rapid Wien karşısında 2-1 mağlubiyet almıştı. Ligde 25. sırada yer alan Başakşehir bugün Celje deplasmanında 3 puanı arayacak. Taraftarlar tarafından Celje-Başakşehir maçının hakeminin kim olduğu merak ediliyor. CELJE-BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM? UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Celje-Başakşehir karşılaşmasını Ukrayna futbol federasyonundan hakem Oleksi Derevinskyi yönetecek. BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? Konferans Ligi kapsamında oynanacak olan Celje-Başakşehir maçı bugün (24 Ekim 2024 Perşembe) saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. CELJE-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LERİ Celje: Rozman, Nieto, Nemanic, Karnicnik, Kouter, Dulca, Bobicanec, Seşlar, Matko, Edmilson Başakşehir: Muhammed, Kemen, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Berkay,Pelkas, Davidson, Piatek Sıkça Sorulan Sorular Başakşehir Konferans Ligi'nde kaçıncı sırada? UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir 0 puan ile 25. sırada yer alıyor.