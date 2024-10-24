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Başakşehir'in Avrupa maçının hakeminin kim olduğu açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
24 Ekim 2024 15:29 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:47
Başakşehir&#039;in Avrupa maçının hakeminin kim olduğu açıklandı

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir bugün Celje deplasmanına çıkacak. UEFA tarafından karşılaşmanın hakeminin Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Oleksi Derevinskyi olacağı açıklandı. Taraftarlar tarafından Başakşehir'in Avrupa maçının ne zaman, hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

Ülkemizi bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir ilk Avrupa maçında Rapid Wien karşısında 2-1 mağlubiyet almıştı.

Ligde 25. sırada yer alan Başakşehir bugün Celje deplasmanında 3 puanı arayacak.

Taraftarlar tarafından Celje-Başakşehir maçının hakeminin kim olduğu merak ediliyor.

Başakşehir'in Avrupa maçının hakeminin kim olduğu açıklandı - 1. Resim

CELJE-BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Celje-Başakşehir karşılaşmasını Ukrayna futbol federasyonundan hakem Oleksi Derevinskyi yönetecek.

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Konferans Ligi kapsamında oynanacak olan Celje-Başakşehir maçı bugün (24 Ekim 2024 Perşembe) saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

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CELJE-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LERİ

Celje: Rozman, Nieto, Nemanic, Karnicnik, Kouter, Dulca, Bobicanec, Seşlar, Matko, Edmilson

Başakşehir: Muhammed, Kemen, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Berkay,Pelkas, Davidson, Piatek

Sıkça Sorulan Sorular

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir 0 puan ile 25. sırada yer alıyor.

Kaynak: TGRT HABER

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