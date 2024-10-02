Başakşehir Konferans Ligi ilk maçında Rapid Wien'e mağlup oldu

02 Ekim 2024 19:46 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 19:52

UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkan temsilcimiz Başakşehir sahasında Rapid Wien'i konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Rapid Wien 1-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Avrupa Ligi​ 2024/25 sezonunun grup aşamasındaki ilk hafta mücadelesinde Başakşehir​, Avusturya'nın güçlü ekiplerinden Rapid Wien​'i kendi sahasında konuk etti. Karşılaşmayı konuk takım Rapid Wien 2-1’lik skorla kazanmayı başardı.

Mücadelenin 43. dakikasında, Rapid Wien oyuncusu Schaub, ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonuna eklenen uzatma dakikalarında, Başakşehir adına Serdar Gürler sağ kanattan etkili bir orta yaptı. Altıpas çizgisine gelen topa Piatek kafayla dokundu ve top köşeden ağlara giderek skoru 1-1’e getirdi.

SON SÖZÜ RAPİD WIEN SÖYLEDİ!

İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada, Schaub yine sahneye çıktı. Bu kez ceza sahası içinde boş pozisyonda kaldı ve fırsatı değerlendirerek bir kez daha topu filelere gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmazken Rapid Wien sahadan galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

73. dakikada Başakşehir’in oyuncusu Beljo savunma arkasına sarkarak çaprazdan kaleye gönderdiği şutta topu ağlarla buluşturdu ancak VAR incelemesi sonrasında gol iptal edildi.

Başakşehir, Konferans Ligi’ndeki bir sonraki maçında Celje deplasmanına konuk olacakken, Rapid Wien ise sahasında Noah ile karşılaşacak.