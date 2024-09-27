Başakşehir'in Süper Lig maçı bu akşam oynanacak
Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Sivasspor - Rams Başakşehir karşılaşmasına saatler kaldı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde bugünün maç takvimi belli oldu.
27 Eylül Cuma günü maç programına göre bugün Başakşehir'in müsabakası var. Dün akşam Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri ile karşılaştı.
Başakşehir'in Avrupa maçı ne zaman sorusu ise futbolseverlerin gündemine geldi.
BAŞAKŞEHİR - SİVASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile Sivasspor karşılaşıyor.
27 Eylül akşamı oynanacak olan müsabaka 20.00'da başlayacak.
BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde oynanacak olan Başakşehir - Sivasspor müsabakası Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye'yi temsil eden Başakşehir'in maç takvimi şöyle:
2 Ekim Çarşamba:
17.30 Başakşehir-Rapid Wien
24 Ekim Perşembe:
19.45 Celje-Başakşehir
7 Kasım Perşembe:
23.00 Kopenhag-Başakşehir
27 Kasım Çarşamba:
18.30 Başakşehir-Petrocub
12 Aralık Perşembe:
20.45 Başakşehir-Heidenheim
19 Aralık Perşembe:
23.00 Cercle Brugge-Başakşehir
Bugünün maçı çok heyecan verici gibi duruyor, iyi bir müsabaka olur inşallah Sivasspor da Başakşehir'e karşı mücadeleye hazır