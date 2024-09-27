Başakşehir'in Süper Lig maçı bu akşam oynanacak

27 Eylül 2024 09:27 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 09:40

Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Sivasspor - Rams Başakşehir karşılaşmasına saatler kaldı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde bugünün maç takvimi belli oldu.

27 Eylül Cuma günü maç programına göre bugün Başakşehir​'in müsabakası var. Dün akşam Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi​'nde rakipleri ile karşılaştı.

Başakşehir'in Avrupa maçı ne zaman sorusu ise futbolseverlerin gündemine geldi.

BAŞAKŞEHİR - SİVASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig​'de Başakşehir ile Sivasspor​ karşılaşıyor.

27 Eylül akşamı oynanacak olan müsabaka 20.00'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde oynanacak olan Başakşehir - Sivasspor müsabakası Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye'yi temsil eden Başakşehir'in maç takvimi şöyle:

2 Ekim Çarşamba:

17.30 Başakşehir-Rapid Wien

24 Ekim Perşembe:

19.45 Celje-Başakşehir

7 Kasım Perşembe:

23.00 Kopenhag-Başakşehir

27 Kasım Çarşamba:

18.30 Başakşehir-Petrocub

12 Aralık Perşembe:

20.45 Başakşehir-Heidenheim

19 Aralık Perşembe:

23.00 Cercle Brugge-Başakşehir