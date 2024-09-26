PFDK, 3 Büyükler'e para cezası verdi!

26 Eylül 2024 23:29 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 23:39

PFDK, Fenerbahçe'yi 486 bin, Galatasaray'ı 433 bin, Beşiktaş'ı ise 168 bin TL para cezasına çarptırdı.