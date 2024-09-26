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PFDK, 3 Büyükler'e para cezası verdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Eylül 2024 23:29 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 23:39
PFDK, 3 Büyükler&#039;e para cezası verdi!

PFDK, Fenerbahçe'yi 486 bin, Galatasaray'ı 433 bin, Beşiktaş'ı ise 168 bin TL para cezasına çarptırdı.

TFF​, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig​'den 7 kulübe para cezası verdiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe​'yi 486 bin, Galatasaray​'ı 433 bin 500, Beşiktaş, Göztepe ve Konyaspor'u 168'er bin, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 40 bin 500'er lira para cezasına çarptırdı.

Kasımpaşa'nın Hırvat oyuncusu Josip Brekalo'ya ise rakibine yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 müsabakadan men cezası verildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Fatih26 Eylül 2024 23:43

Futbol kulüplerinin bu kadar büyük cezalarla karşılanması kötü bir durum bu duruma çözüm bulunması lazım.

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