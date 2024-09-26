PFDK, 3 Büyükler'e para cezası verdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Eylül 2024 23:29 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 23:39
PFDK, Fenerbahçe'yi 486 bin, Galatasaray'ı 433 bin, Beşiktaş'ı ise 168 bin TL para cezasına çarptırdı.
TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 486 bin, Galatasaray'ı 433 bin 500, Beşiktaş, Göztepe ve Konyaspor'u 168'er bin, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 40 bin 500'er lira para cezasına çarptırdı.
Kasımpaşa'nın Hırvat oyuncusu Josip Brekalo'ya ise rakibine yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 müsabakadan men cezası verildi.
Kaynak: tgrthaber.com
Futbol kulüplerinin bu kadar büyük cezalarla karşılanması kötü bir durum bu duruma çözüm bulunması lazım.