Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi maç tarihleri açıklandı

02 Eylül 2024 15:08 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:25

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakiplerinin kim olduğu açıklandı

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakiplerinin kim olduğu açıklandı

Avrupa'nın en büyük üç numaralı kulüp organizasyonu olan Konfrans Ligi'nde ülkemizi temsil eden RAMS Başakşehir'in rakipleri 30 Ağustos tarihinde UEFA tarafından yapılan kura çekimlerinin ardından belli oldu.

Rakiplerin belli olmasının ardından vatandaşlar Başakşehir'in Konferans Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı ve fikstürü merak ediliyor.

BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Konferans Ligi kapsamında Başakşehir, Kopenhag (Deplasman), Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge (Deplasman), Petrocub ve Celje (Deplasman) karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmalar 2 Ekim - 19 Aralık tarihleri arasında oynanacak.

BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

2 Ekim 2024 Başakşehir - Rapid Wien

24 Ekim 2024 Celje - Başakşehir

7 Kasım 2024 Kopenhag - Başakşehir

27 Kasım 2024 Başakşehir - Petrocub

12 Aralık 2024 Başakşehir - Heidenheim

19 Aralık 2024 Cercle Brugge - Başakşehir

BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ İLK MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir'in Konferans Ligi'nde ilk karşılaşması Rapid Wien ile Fatih Terim Stadı'nda 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak.