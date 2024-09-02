Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi maç tarihleri açıklandı
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
02 Eylül 2024 15:08 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:25
2024-2025 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Rakiplerin belli olmasının ardından Başakşehir'in Konferans Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı gündeme geldi.
Avrupa'nın en büyük üç numaralı kulüp organizasyonu olan Konfrans Ligi'nde ülkemizi temsil eden RAMS Başakşehir'in rakipleri 30 Ağustos tarihinde UEFA tarafından yapılan kura çekimlerinin ardından belli oldu.
Rakiplerin belli olmasının ardından vatandaşlar Başakşehir'in Konferans Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı ve fikstürü merak ediliyor.
BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Konferans Ligi kapsamında Başakşehir, Kopenhag (Deplasman), Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge (Deplasman), Petrocub ve Celje (Deplasman) karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmalar 2 Ekim - 19 Aralık tarihleri arasında oynanacak.
BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
- 2 Ekim 2024 Başakşehir - Rapid Wien
- 24 Ekim 2024 Celje - Başakşehir
- 7 Kasım 2024 Kopenhag - Başakşehir
- 27 Kasım 2024 Başakşehir - Petrocub
- 12 Aralık 2024 Başakşehir - Heidenheim
- 19 Aralık 2024 Cercle Brugge - Başakşehir
BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ İLK MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir'in Konferans Ligi'nde ilk karşılaşması Rapid Wien ile Fatih Terim Stadı'nda 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak.
Kaynak: TGRT HABER