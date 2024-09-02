Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçlarının takvimi açıklandı! Tel Aviv ile 28 Kasım'da karşılaşacak

02 Eylül 2024 14:47 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:08

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaraları organizasyonunda ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın rakipleri UEFA tarafından 30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen kura çekimlerinin ardından belli olmuştu.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından UEFA bir gün sonra ise siyah-beyazlıların maç tarihlerini açıkladı.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçları ne zaman olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor.

Ayrıca Beşiktaş'ın İsrail takımı Tel Aviv maçının ne zaman olduğu da merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt, Ajax (Deplasman), M. Tel-Aviv, Lyon (Deplasman), Malmö, Bodo/Glimt (Deplasman), Athletic Club ve Twente (Deplasman) ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar bu sezon UEFA Avrupa Ligi kapsamında ilk maçını 26 Eylül 2024 tarihinde Ajax karşısında deplasmanda oynayacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

26 Eylül 2024 Ajax - Beşiktaş

3 Ekim 2024 Beşiktaş - Eintracht Frankfurt

24 Ekim 2024 Lyon - Beşiktaş

6 Kasım 2024 Beşiktaş - Malmö

28 Kasım 2024 Beşiktaş - M. Tel-Aviv

12 Aralık 2024 Bodo/Glimt - Beşiktaş

22 Ocak 2025 Beşiktaş - Athletic Club

30 Ocak 2025 Twente - Beşiktaş

BEŞİKTAŞ İSRAİL TAKIMI TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne eşleştiği İsrail takımı Tel Aviv ile 28 Kasım 2024 tarihinde Tüpraş Stadı'nda saat 20ç45'te karşı karşıya gelecek.