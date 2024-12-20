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Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde elenip elenmediği merak edildi! Belçika ekibiyle berabere kaldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
20 Aralık 2024 09:48 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:10
Başakşehir&#039;in UEFA Konferans Ligi&#039;nde elenip elenmediği merak edildi! Belçika ekibiyle berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi son maçında Başakşehir, Belçika ekibi Cercle Brugge karşısında berabere kaldı. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanmasının ardından taraftarlar Başakşehir elendi mi, puan durumunu araştırmaya başladı. Başakşehir, 6 puan ile 26. olarak Avrupa'ya veda etti. Konferans Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu.

2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehirdün son maçına çıktı.

Belçika​ temsilcisi Cercle Bruggeile karşı karşıya gelen Başakşehir​ mücadelenin 74. dakikasında öne geçse de skoru koruyamadı ve karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Taraftarlar tarafından Başakşehir'in elenip elenmediği ve play-off eşleşmeleri merak ediliyor.

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde elenip elenmediği merak edildi! Belçika ekibiyle berabere kaldı - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR UEFA KONFERANS LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmanın 2'sinde mağlubiyet, 3'ünde beraberlik, 1'inde ise galibiyet alan Başakşehir 6 puan topladı.

İlk 24'ün içinde yer alamayan temsilcimiz 26. oldu ve Avrupa​'ya veda etti.

Başakşehir, Cercle Brugge karşılaşmasını kazansaydı gruplardan kesin olarak çıkıyordu.

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde elenip elenmediği merak edildi! Belçika ekibiyle berabere kaldı - 2. Resim

UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının sona ermesinin ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu.

  • Gent (Belçika)-Kopenhag (Danimarka)
  • Real Betis (İspanya)-Heidenheim (Almanya)
  • Molde (Norveç)-TSC (Sırbistan)
  • Jagiellonia (Polonya)-Shamrock Rovers (İrlanda)
  • Celje (Slovenya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • Vikingur (İzlanda)-Borac (Bosna Hersek)
  • Panathinaikos (Yunanistan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

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Kaynak: TGRT HABER
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