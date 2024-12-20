Başakşehir Avrupa’dan elendi: UEFA Konferans Ligi’nde son durum

20 Aralık 2024 02:05 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 02:12

UEFA Konferans Ligi’nde nefes kesen grup aşaması sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü vitrininde, son hafta maçlarıyla birlikte sıralamalar netleşirken, Türk futbolunun Konferans Ligi’ndeki tek temsilcisi RAMS Başakşehir beklenmedik bir veda gerçekleştirdi. İşte UEFA Konferans Ligi 6. hafta sonuçları..

UEFA​ Konferans Ligi’nde grup aşamasının 6. ve son hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonunda, özellikle Türk futbolseverlerin merakla takip ettiği son mücadeleler sonucunda, turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir​ beklentilerin gerisinde kaldı.

BAŞAKŞEHİR'DE HAYAL KIRIKLIĞI HAKİM

Karşılaşmaya etkili başlayan ve uzun süre oyunun kontrolünü elinde tutan RAMS Başakşehir, net pozisyonlar yakalasa da aradığı golü geç buldu. Ancak yakalanan üstünlük kısa sürdü; Cercle Brugge’ün uzaktan kullandığı bir duran top sonrası gelen beklenmedik gol, turuncu-lacivertlileri turnuvadan eden son darbe oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan​, Avrupa defterini kapatmış olmanın büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ifade etti. Atan, “Bizim için çok üzücü bir son oldu. İlk 82-83 dakikada harika bir performans sergiledik, oyunun kontrolü elimizdeydi ve istediğimiz hücumları ürettik. Golü geç de olsa bulduk ancak çok uzaktan kazanılan bir duran top sonrası istemediğimiz bir gol yedik. Ardından tüm riski alarak bastırdık ama kalecinin son dakikadaki harika kurtarışı bizi Avrupa’nın dışına itti.” şeklinde konuştu.

Play-off ihtimalini de değerlendiren Atan, “Eğer turu geçseydik önümüz oldukça açıktı, ancak bu bilgi şu an daha çok üzüyor. Hayallerim daha büyüktü. Bu gruptan çıkmamız gerekiyordu, olmadı. Şimdi ligde yeniden ayağa kalkma zamanı. Pazartesi günü önemli bir Kasımpaşa maçı oynayacağız. Oraya hazırlanarak gelecek sezon yeniden Avrupa’ya dönmek için gerekeni yapmalıyız.” dedi.

6. HAFTA SONUÇLARI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonunda lig etabının son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Chelsea (İngiltere)-Shamrock Rovers (İrlanda): 5-1

LASK (Avusturya)-Vikingur (İzlanda): 1-1

Real Betis (İspanya)-HJK (Finlandiya): 1-0

Molde (Norveç)-Mlada Boleslav (Çekya): 4-3

Heidenheim (Almanya)-St. Gallen (İsviçre): 1-1

Djurgarden (İsveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan): 1-1

Rapid Wien (Avusturya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0

Vitoria (Portekiz)-Fiorentina (İtalya): 1-1

Cercle Brugge (Belçika)-Başakşehir: 1-1

Lugano (İsviçre)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2

Hearts (İskoçya)-Petrocub (Moldova): 2-2

Panathinaikos (Yunanistan)-Dinamo Minsk (Belarus): 4-0

TSC (Sırbistan)-Noah (Ermenistan): 4-3

Borac (Bosna Hersek)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Jagiellonia (Polonya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-0

Celje (Slovenya)-The New Saints (Galler): 3-2

Larne (Kuzey İrlanda)-Gent (Belçika): 1-0

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Gent (Belçika)-Kopenhag (Danimarka)

Real Betis (İspanya)-Heidenheim (Almanya)

Molde (Norveç)-TSC (Sırbistan)

Jagiellonia (Polonya)-Shamrock Rovers (İrlanda)

Celje (Slovenya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Vikingur (İzlanda)-Borac (Bosna Hersek)

Panathinaikos (Yunanistan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)