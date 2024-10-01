Başpehlivan Ali Altun, 42 yaşındaydı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

01 Ekim 2024 07:49 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 07:50

Başpehlivan Ali Altun, 42 yaşında kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti. Konyaaltı ilçesinde antrenman yaptığı salonda fenalaştı. Özel bir hastaneye kaldırılan Döşemealtı Belediyesi sporcusu Altun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Ali Altun'un zaman zaman arkadaşlarına sırtının ağrıdığını söylediği öğrenildi. İlk belirlemelere göre pehlivan Altun'un kalp krizinden öldüğü belirlendi. sporcunun cenazesi bugün saat 10.00'da Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Mezarlığına defnedilecek., BAŞPEHLİVAN ALİ ALTUN KİMDİR? 1982 yılında Antalya’da dünyaya gelen Ali Altun, alt boylardan başpehlivanlığa kadar dereceler kazandı. 2010 yılında 649. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltı boyunda üçüncü olarak başpehlivanlığa yükselen Altun, 2023 yılı itibarıyla Döşemealtı Belediyesi Spor Kulübü güreş takımında mücadele etmeye başladı. BAŞPEHLİVAN ALİ ALTUN KAÇ YAŞINDA? Başpehlivan Ali Altun 42 yaşındaydı. BAŞPEHLİVAN ALİ ALTUN NEDEN ÖLDÜ? Başpehlivan Ali Altun’un kalp krizi​ sonucu hayatını kaybettiği biliniyor. İlgili Haberler Ünlü Amerikalı aktör 48 yaşında öldü! Nadir görülen bir kanser türünün pençesindeydi