Başvurular 31 Ekim’de bitecek! VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Ekim 2024 22:12 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 22:12

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurularında son tarih yaklaşıyor. 31 Ekim’de başvuru süresi sona erecek olan burs için heyecan dorukta. Öğrenciler, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklerken, VGM'nin yaptığı duyuruya göre sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili ipuçları verildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2024-2025 eğitim yılı için sunduğu burs programı, üniversite öğrencilerinden büyük ilgi görüyor.

Başvuruların sonlanmasına yalnızca birkaç gün kalmışken öğrencilerin gözleri sonuç açıklama tarihine çevrilmiş durumda.

31 Ekim’de sona erecek başvuruların ardından öğrenciler bu bursun sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru süreci 1 Ekim’de başlamıştı ve başvuruların kapanmasına kısa bir süre kaldı.

Öğrenciler, başvurularını tamamladıktan sonra sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. VGM’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre burs başvuru sonuçları, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) burs sonuçlarını açıklamasından sonra duyurulacak.

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında VGM burs sonuçları Aralık ayında açıklanacak.

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VGM BURS BAŞVURUSU​ NASIL YAPILIR?

VGM bursuna başvurmak isteyen lisans ve ön lisans öğrencileri, başvurularını Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler.

VGM burs başvusu 31 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar öğrenci bilgileri ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesi.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ise tüm öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekleyecekler.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bu yıl VGM burs başvurusu yapan öğrenciler kabul edilmeleri halinde 8 ay boyunca aylık belirli bir tutarda burs alacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2024-2025 eğitim dönemi için VGM burs ücreti 2 bin TL olarak belirlendi. Burslar başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hesaplara yatırılacak.

Ekim ayı itibarıyla başlayacak ödemeler Mayıs ayına kadar düzenli bir şekilde devam edecek.

VGM BURSU KİMLERE VERİLMİYOR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü​ burs başvurusu lisans ve ön lisans öğrencileri için geçerli olup, bazı özel şartları taşıyan öğrencilere verilmemektedir.

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde maaş alanlar, yabancı uyruklu öğrenciler, Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, aynı zamanda kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı alan öğrenciler bu burstan faydalanamıyor.

Ayrıca daha önce VGM bursu almış ve başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler de bu bursa yeniden başvuru yapma hakkına sahip değil.