Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı! İşte hayatı ve siyasi kariyeri

04 Kasım 2024 09:21 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:34

İçişleri Bakanlığı’nın Batman’a kayyum atandığını açıklamasının ardından görevden alınan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün görevden alınma sebebi ve hayatı merak edildi.

31 Mart seçimlerinde Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük seçildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Gülistan Sönük, görevden alınarak yerine Batman Valisi Ekrem Canalp getirildi.

GÜLİSTAN SÖNÜK KİMDİR?

1993 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde dünyaya gelen Gülistan Sönük, üniversite hayatına Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüyle başladı. 2018 yılında mezun olan Sönük, bir yıl sonra Bekirhan Belediye Eş Başkanlığına seçildi.

GÜLİSTAN SÖNÜK NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınma sebepleri aşağıdaki gibidir;

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması,

Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi,

Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Gülistan Sönük’ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.