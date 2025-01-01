Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor
Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Batuhan Karacakaya oldu. Batuhan Karacakaya’in kariyeri merak konusu oldu.
Survivor 2025 yarışması 1 Ocak (bu akşam) ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Survivor All Star ve Gönüllüler takımı 2025 sezonu boyunca heyecanlı yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak.
BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?
İstanbullu olan Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997'de doğdu.
Beşinci Boyut dizisi ile oyunculuğa başladı.
Aşk-ı Memnu dizisinde "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı.
Diriliş Ertuğrul dizisinde Dündar Bey rolünü canlandırdı.
2021, 2022 ve 2024’te Survivor’a katıldı, 2022 yılında yarıştan 3. olarak ayrıldı.
SURVİVOR 2025 ALL STAR TAKIMIN’DA KİMLER VAR?
Survivor 2025 All Star takımında; İsmail Balaban, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak.