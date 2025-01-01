Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

01 Ocak 2025 23:40 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 23:41

Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Batuhan Karacakaya oldu. Batuhan Karacakaya’in kariyeri merak konusu oldu.