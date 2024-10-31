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Bayburt GÖİ - Samsunspor maçının bitmesiyle beraber ZTK'da tur atlayan takım belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
31 Ekim 2024 15:14 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:52
Bayburt GÖİ - Samsunspor maçının bitmesiyle beraber ZTK&#039;da tur atlayan takım belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken 31 Ekim Perşembe günü Bayburt GÖİ - Samsunspor karşılaşması sona erdi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda oynanan maçın kaç kaç bittiği ve kimin tur atladığı da netleşti.

Ziraat Türkiye Kupası​'nda 2. eleme turu tamamlanırken bugün 3. tur eleme maçları oynanıyor. 13.00'te Bayburt GÖİ - Samsunspor​ karşılaşması başlamıştı.

Binlerce taraftar ise ZTK'da kimin tur atladığını öğrenmek için dakika sayıyordu.

BAYBURT GÖİ - SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

3. tur eleme karşılaşmasında Bayburt GÖİ - Samsunspor maçı uzatmalara gitmişti. Penaltılar sonucunda 4-2'lik skorla kazanan takım Samsunspor oldu.

Samsunspor ZTK'da bir üst tura geçen takımlardan bir tanesi oldu.

Bayburt GÖİ - Samsunspor maçının ardından ZTK'da tur atlayan takım da netleşti - 1. Resim

ZTK'DA KİMLER TUR ATLADI, HANGİ TAKIM?

ZTK'da 2. tur karşılaşmaları tamamlandı. Şu ana kadar adını 4. tura yazdıran takımlar ise şöyle:

MKE Ankaragücü,

Etimesgut Belediyespor,

Sarıyer,

Alanya 1221,

Fethiyespor,

Fatih Karagümrük,

TÜMOSAN Konyaspor,

Çorluspor 1947,

Beyoğlu Yeni Çarşı,

Silivrispor,

Muşspor,

Osmaniyespor,

Sebat Gençlikspor,

Karacabey Belediyespor,

Bayburt GÖİ - Samsunspor maçının ardından ZTK'da tur atlayan takım da netleşti - 2. Resim

Çimentaş Elazığspor,

Kepezspor,

Anadolu Üniversitesi,

Karaköprü Belediyespor,

Tire 2021 FK,

Karşıyaka,

Karaman FK,

Kırklarelispor,

Küçükçekmece Sinopspor,

Ankara Demirspor,

Kırıkkale FK,

Belediye Kütahyaspor,

Atakaş Hatayspor,

Isparta 32,

52 Orduspor,

Samsunspor.

Bayburt GÖİ - Samsunspor maçının ardından ZTK'da tur atlayan takım da netleşti - 3. Resim

31 EKİM ZTK MAÇ PROGRAMI

Bugün oynanacak olan müsabakaların takvimi şöyle:

13.00 | Bayburt GÖİ - Samsunspor

13.30 | Efeler 09 - Adana 1954

13.30 | Pendikspor - Ayvalıkgücü

14.30|  Edirnespor - Petrolspor

17.30 | İstanbulspor - Kilis Bld

20.30 | Bursaspor - Turgutluspor

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Kaynak: TGRT Haber
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