Bayburt GÖİ - Samsunspor maçının bitmesiyle beraber ZTK'da tur atlayan takım belli oldu

31 Ekim 2024 15:14 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:52

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken 31 Ekim Perşembe günü Bayburt GÖİ - Samsunspor karşılaşması sona erdi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda oynanan maçın kaç kaç bittiği ve kimin tur atladığı da netleşti.

Bugün maç var mı? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme karşılaşması devam ediyor

Bugün maç var mı? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme karşılaşması devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası​'nda 2. eleme turu tamamlanırken bugün 3. tur eleme maçları oynanıyor. 13.00'te Bayburt GÖİ - Samsunspor​ karşılaşması başlamıştı.

Binlerce taraftar ise ZTK'da kimin tur atladığını öğrenmek için dakika sayıyordu.

BAYBURT GÖİ - SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

3. tur eleme karşılaşmasında Bayburt GÖİ - Samsunspor maçı uzatmalara gitmişti. Penaltılar sonucunda 4-2'lik skorla kazanan takım Samsunspor oldu.

Samsunspor ZTK'da bir üst tura geçen takımlardan bir tanesi oldu.

ZTK'DA KİMLER TUR ATLADI, HANGİ TAKIM?

ZTK'da 2. tur karşılaşmaları tamamlandı. Şu ana kadar adını 4. tura yazdıran takımlar ise şöyle:

MKE Ankaragücü,

Etimesgut Belediyespor,

Sarıyer,

Alanya 1221,

Fethiyespor,

Fatih Karagümrük,

TÜMOSAN Konyaspor,

Çorluspor 1947,

Beyoğlu Yeni Çarşı,

Silivrispor,

Muşspor,

Osmaniyespor,

Sebat Gençlikspor,

Karacabey Belediyespor,

Çimentaş Elazığspor,

Kepezspor,

Anadolu Üniversitesi,

Karaköprü Belediyespor,

Tire 2021 FK,

Karşıyaka,

Karaman FK,

Kırklarelispor,

Küçükçekmece Sinopspor,

Ankara Demirspor,

Kırıkkale FK,

Belediye Kütahyaspor,

Atakaş Hatayspor,

Isparta 32,

52 Orduspor,

Samsunspor.

31 EKİM ZTK MAÇ PROGRAMI

Bugün oynanacak olan müsabakaların takvimi şöyle:

13.00 | Bayburt GÖİ - Samsunspor

13.30 | Efeler 09 - Adana 1954

13.30 | Pendikspor - Ayvalıkgücü

14.30| Edirnespor - Petrolspor

17.30 | İstanbulspor - Kilis Bld

20.30 | Bursaspor - Turgutluspor