Bayburt'ta bugün üniversiteler açık mı? Bayburt kar tatili üniversiteleri kapsıyor mu?

27 Kasım 2024 08:38 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 08:41

Bayburt'ta buzlanma riski nedeniyle, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kar tatilinin Bayburt’taki üniversiteleri kapsayıp kapsamadığı merak edildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün birçok il için yaptığı kuvvetli yağış uyarılarının ardından yurdun büyük bir bölümünde kar​ yağışı etkili oldu. Bayburt​ Üniversitesi Rektörlüğü kar tatili konusuyla ilgili açıklamada bulundu.

BAYBURT’TA BUGÜN ÜNİVERSİTELER​ AÇIK MI?

Bayburt Üniversitesi’nde olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime 1 günlük ara verildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, “Şehrimizdeki olumsuz hava koşulları üzerine, Senatomuz kararınca, 27 Kasım Çarşamba gününü kapsayacak şekilde üniversitemizde eğitim-öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

BAYBURT’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının durmasıyla hava sıcaklığının ciddi şekilde düşeceği ve buzlanmanın günlük hayatı olumsuz etkileyeceği bekleniyor.

Alınan tedbirler kapsamında il genelindeki resmi ve özel eğitim​ kurumları, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurslarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitim yapılamayacak.

Kamu kurumlarında çalışan ve kreş veya anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.