Bayern Münih-Benfica maçının saati ve kanalı netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

05 Kasım 2024 13:48 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:08

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Bayern Munih-Benfica karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşma yarın saat 23.00'da oynanacak.

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica, bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi maçları kapsamında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Bayern Münih-Benfica maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. BAYERN MÜNİH-BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA? Devler Ligi'nin dördüncü hafta maçları kapsamında oynanacak olan Bayern Münih-Benfica karşılaşması yarın (6 Kasım 2024 Çarşamba) saat 23.00'da başlayacak. Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde 6 puan ile 13. sırada yer alıyor. Bayern Münih ise 3 puan ile 23. sırada bulunuyor. Benfica son yaşadığı mağlubiyetin ardından 3 puanı alarak ilk 8'de büyük bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi'nde kötü giden gidişatını toparlamak için sahaya çıkacak. BAYERN MÜNİH-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA? Allianz Arena'da oynanacak olan Bayern Münih-Benfica karşılaşması TRT tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. İlgili Haberler Kerem Aktürkoğlu bu kez asistiyle Benfica'ya 3 puan kazandırdı! Benfica maçında minik taraftardan güldüren pankart! Kerem Aktürkoğlu aşkı çevirinin azizliğine uğradı Bayern Münih-Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı belli oldu