Bayern Münih-Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı belli oldu

04 Kasım 2024 15:11 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 15:42

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadeleleri kapsamında Benfica, 6 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların gündeminde Bayern Münih-Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı yer alıyor. Milli futbolcunun kritik maçta ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu bu kez asistiyle Benfica'ya 3 puan kazandırdı!

Kerem Aktürkoğlu bu kez asistiyle Benfica'ya 3 puan kazandırdı!

Bu sezon Benfica'ya transfer olduktan sonra art arda başarılar yakalayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maçlarda gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta oynanan Farense-Benfica karşılaşmasında da 2 asist yaptı.

Neredeyse Benfica ile çıktığı bütün karşılaşmalarda skora gol veya asist olarak katkı sunan yıldız futbolcu dünya basınında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Vatandaşlar tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Bayern Munih-Benfica maçında oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Bayern Munih-Benfica karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Milli futbolcu bu sezon Benfica ile çıktığı 9 karşılaşmada toplam 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün de karşılaşmada yer alacağı tahmin ediliyor.

Orkun Kökçü ise bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 957 dakika süre aldı ve 4 gol, 3 asist yaptı.

BAYERN MUNİH-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü maçları kapsamında Bayern Münih ile Benfica, 6 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'da karşı karşıya gelecek.

Allianz Arena'da oynanacak olan karşılaşma tabii spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.