Bayram namazı Adana Karaisalı ve Pozantı ilçesinde 05.57’de kılınacak

15 Haziran 2024 21:32 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 21:34

Her yıl Zilhiccenin 10.günü başlayan Kurban Bayramı, 2024 senesinde 16 Haziran Pazar gününe denk gelmekte. Bayram sabahı yapılacak ilk ibadet ise 2 rekatlık cemaatle kılınan bayram namazıdır.

Adana Karaisalı ilçesinde bayram namazı 05.57’de kılınacak.

Kurban Bayramı ezanı Adana Pozantı ilçesinde 05.57’de okunacak.

“Biz her ümmete kurban kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mâbudu tek bir tanrıdır. Şu halde yalnız O’na teslimiyet gösterin. Sen de Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele!” (HAC/34)

EVDE KİMLER İÇİN KURBAN KESİLİR?

Aynı evde yaşayan her zengin müslümanın zekat ve kurbanı ayrıdır. Nisaba malik olanın kurban kesmesi vacip sayılır. Ailesi zengin olan bir öğrencinin kurban kesmesi gerekmez çünkü anne babası zengindir.

Zengin olan Müslümana kurban ibadeti vacip, fakir olana vacip değildir. Fakir olan Müslüman kurban keserse sevap olur.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE ADANA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Adana’da bayram namazı 06.02’de kılınacak.