Bayram namazı Merzifon'da 05:41'de, Gümüşhacıköy'de 05:42'de, Hamamözü'de 05:43'te kılınacak

15 Haziran 2024 23:48 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 00:02

Teşrik tekbirleri bayramın arefe günü sabah namazında başlar, 4. günün ikindi namazına kadar devam eder

Teşrik tekbirleri bayramın arefe günü sabah namazında başlar, 4. günün ikindi namazına kadar devam eder

Diyanet İşleri Başkanlığı, Amasya ve ilçeleri için 2024 yılı Kurban Bayramı namaz vakitlerini açıkladı.

Merzifon'da bayram namazı saati 05:41 olarak belirlenirken, Gümüşhacıköy'de 05:42 ve Hamamözü'de 05:43'te kılınacak.

MERZİFON'DA BAYRAM NAMAZI 05:41'DE

Merzifon'da Kurban Bayramı namazı sabah 05:41'de kılınacak.

Bayram namazına katılacak vatandaşlar, belirtilen saatte camilere giderek ibadetlerini gerçekleştirecekler.

GÜMÜŞHACIKÖY VE HAMAMÖZÜ'DE NAMAZ SAATLERİ

Gümüşhacıköy'de bayram namazı 05:42'de, Hamamözü'de ise 05:43'te kılınacak.

Bu ilçelerdeki vatandaşlar da belirtilen saatlerde camilere akın ederek bayram namazını cemaatle birlikte kılacaklar.

Bayramın manevi havası, namaz sonrası bayramlaşma ve kurban kesimiyle devam edecek.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bayram namazının belirlenen saatlerde kılınması, Müslümanların bir araya gelerek bayramı birlikte kutlamalarını sağlar.

Namazın cemaatle kılınması, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirir.