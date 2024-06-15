Bayram namazını Kayseri Develi ilçesi 05.52’de, Yahyalı ilçesi 05.54’de, Bünyan ilçesi 05.50’de kılacak

15 Haziran 2024 10:47 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 10:51

Bayramın ilk günü kılınan ve iki rekat olan bayram namazını kılmak erkeklere vaciptir.

KAYSERİ DEVELİ İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bayram namazıyla ile birlikte başlayacak. Kayseri Develi ilçesinde bayram namazı 05.52’de kılınacak.

KAYSERİ YAHYALI İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İki rekat ve cemaatle kılınması uygun olan bayram namazını Kayseri Yahyalı 05.54’de kılacak.

KAYSERİ BÜNYAN İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

Kurban Bayramı sabahı bayram ezanı Kayseri Bünyan ilçesinde 05.50’de okunacak.

Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın, fakat aşırılığa sapmayın; Allah aşırılığa sapanları sevmez. (BAKARA/190)



BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Namazdan önce niyet etmek çok önemlidir. Kurban Bayram’ı için ‘’Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, döndüm kıbleye, uydum imama.’’ diyerek niyet edilir.

Kurban Bayramı namazı iki rekattan oluşmaktadır. Niyet ettikten sonra şu sırayla namaz kılınır:

1.Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alınır.

2.Subhaneke duası okunur.

3.İmam ile beraber zait tekbir çekilir.

4.Euzü besmele çekildikten sonra Fatiha ve zammı sure okunur.

5.İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

6.İkinci rekat için ayağa kalkılır.

7.Besmele çekildikten sonra Fatiha ile zammı sure okunur.

8.İmamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır.

9. İkinci tekbir alınır.

10. Üçüncü tekbir alınır.

11.Son olarak dördüncü tekbir alınır ve rükuya gidilir.

12. Rüku ve secde bittikten sonra; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

13.Sonrasında “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Sonra imam bayram hutbesini okumak için minbere çıkar hutbe bittikten sonra dua okunur ve namaz tamamlanır.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE KAYSERİ’DE BAYRAM NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

Kayseri’de bayram namazı 05.57’de kılınacak.