Bedelli askerlik kaç gün? 2025 bedelli askerlik faaliyet takvimi açıklandı

23 Ocak 2025 11:43 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:53

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı sevk ve celp dönemleri duyuruldu. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden nereye ve ne zaman bedelli askerliğe gidebileceğini öğrenebiliyor. Sevk ve celp dönemlerinin açıklanmasının ardından bedelli askerliğin kaç gün olduğu ve yemin töreni tarihleri gündeme geldi.

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Binlerce vatandaşın merakla beklediği bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

23 Ocak 2025 tarihinden itibaren bedelli askerliğe gidecek olan vatandaşlar e-Devlet'e giriş yaparak "Askerliğim" bölümünden celp ve sevk yerlerini öğrenebilecekler.

Ayrıca MSB tarafından bedelli askerlik faaliyet takvimi de paylaşıldı. Takvimin paylaşılmasıyla birlikte yemin törenlerinin tarihleri de netleşti.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN 2025?

Bedelli askerlik 30 gün sürmektedir. Bu süre yol iznine bağlı olarak azalabiliyor.

MSB tarafından paylaşılan "2025 Yılı Bedelli Askerlik Faaliyet Takvimi" ise şöyle:

S.No Celp Dönemi Sevk Tarihi Yemin Töreni Tarihi Terhis Tarihi 1 Şubat 2025 02.02.2025 28.02.2025 03.02.2025 2 Mart 2025 01.03.2025 28.03.2025 01.04.2025 3 Nisan 2025 03.04.2025 30.04.2025 03.05.2025 4 Mayıs 2025 08.05.2025 04.06.2025 08.06.2025 5 Haziran 2025 12.06.2025 09.07.2025 12.07.2025 6 Temmuz 2025 10.07.2025 06.08.2025 10.08.2025 7 Ağustos 2025 07.08.2025 03.09.2025 07.09.2025 8 Eylül 2025 04.09.2025 01.10.2025 04.10.2025 9 Ekim 2025 07.10.2025 03.11.2025 07.11.2025 10 Kasım 2025 06.11.2025 03.12.2025 06.12.2025 11 Aralık 2025 04.12.2025 31.12.2025 04.01.2026

BEDELLİ ASKERLİK YEMİN TÖRENİNDEN SONRA BİTİYOR MU?

Bedelli askerlikte yemin töreninin ardından yükümlüler izin süresi de kullandırılarak terhise hak kazanır. Konuyla ilgili MSB'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler ise şöyle:

"Temel eğitim süresinin sona ermesini müteakip yapılacak olan yemin töreninden sonra yükümlüler, varsa Askeralma Yönetmeliği’nin 31 inci maddesinin birinci fıkrasındaki izin süresi de kullandırılarak terhise hak kazanacakları tarihe kadar idari izinli sayılırlar. Ancak, tabi oldukları celp ve sevk döneminin sevk günleri içinde sevkini yaptırmayanlar veya geç katılanlar ya da askerlik hizmetinden sayılmayan süreleri (kısa süreli kaçma, izin süresini geçirme, geç iltihak, sayılmayan istirahat/hava değişimi süresi vb.) bulunanlar yemin töreni sonrasında idari izin verilmeksizin terhis mahiyetinde izne hak kazanacakları tarihe kadar askerlik hizmetine devam ettirilir."

BEDELLİ ASKERLİK YOL İZNİ KAÇ GÜN?

MSB'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre bedelli askerlikte yol izni mesafeye göre hesaplanıyor. 800 km ve altı olan bölgelerden gelen askerlere 1 gün, fazla olan yerlerden gelenlere ise 2 gün yol izni veriliyor.

Bedelli askerlerin sevk belgelerinde kaç gün yol izni ve parası verildiği yazmaktadır.