Bedelli askerlik kaç gün? 2025 bedelli askerlik faaliyet takvimi açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı sevk ve celp dönemleri duyuruldu. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden nereye ve ne zaman bedelli askerliğe gidebileceğini öğrenebiliyor. Sevk ve celp dönemlerinin açıklanmasının ardından bedelli askerliğin kaç gün olduğu ve yemin töreni tarihleri gündeme geldi.
Binlerce vatandaşın merakla beklediği bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
23 Ocak 2025 tarihinden itibaren bedelli askerliğe gidecek olan vatandaşlar e-Devlet'e giriş yaparak "Askerliğim" bölümünden celp ve sevk yerlerini öğrenebilecekler.
Ayrıca MSB tarafından bedelli askerlik faaliyet takvimi de paylaşıldı. Takvimin paylaşılmasıyla birlikte yemin törenlerinin tarihleri de netleşti.
BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN 2025?
Bedelli askerlik 30 gün sürmektedir. Bu süre yol iznine bağlı olarak azalabiliyor.
MSB tarafından paylaşılan "2025 Yılı Bedelli Askerlik Faaliyet Takvimi" ise şöyle:
|S.No
|Celp Dönemi
|Sevk Tarihi
|Yemin Töreni Tarihi
|Terhis Tarihi
|1
|Şubat 2025
|02.02.2025
|28.02.2025
|03.02.2025
|2
|Mart 2025
|01.03.2025
|28.03.2025
|01.04.2025
|3
|Nisan 2025
|03.04.2025
|30.04.2025
|03.05.2025
|4
|Mayıs 2025
|08.05.2025
|04.06.2025
|08.06.2025
|5
|Haziran 2025
|12.06.2025
|09.07.2025
|12.07.2025
|6
|Temmuz 2025
|10.07.2025
|06.08.2025
|10.08.2025
|7
|Ağustos 2025
|07.08.2025
|03.09.2025
|07.09.2025
|8
|Eylül 2025
|04.09.2025
|01.10.2025
|04.10.2025
|9
|Ekim 2025
|07.10.2025
|03.11.2025
|07.11.2025
|10
|Kasım 2025
|06.11.2025
|03.12.2025
|06.12.2025
|11
|Aralık 2025
|04.12.2025
|31.12.2025
|04.01.2026
BEDELLİ ASKERLİK YEMİN TÖRENİNDEN SONRA BİTİYOR MU?
Bedelli askerlikte yemin töreninin ardından yükümlüler izin süresi de kullandırılarak terhise hak kazanır. Konuyla ilgili MSB'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler ise şöyle:
"Temel eğitim süresinin sona ermesini müteakip yapılacak olan yemin töreninden sonra yükümlüler, varsa Askeralma Yönetmeliği’nin 31 inci maddesinin birinci fıkrasındaki izin süresi de kullandırılarak terhise hak kazanacakları tarihe kadar idari izinli sayılırlar. Ancak, tabi oldukları celp ve sevk döneminin sevk günleri içinde sevkini yaptırmayanlar veya geç katılanlar ya da askerlik hizmetinden sayılmayan süreleri (kısa süreli kaçma, izin süresini geçirme, geç iltihak, sayılmayan istirahat/hava değişimi süresi vb.) bulunanlar yemin töreni sonrasında idari izin verilmeksizin terhis mahiyetinde izne hak kazanacakları tarihe kadar askerlik hizmetine devam ettirilir."
BEDELLİ ASKERLİK YOL İZNİ KAÇ GÜN?
MSB'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre bedelli askerlikte yol izni mesafeye göre hesaplanıyor. 800 km ve altı olan bölgelerden gelen askerlere 1 gün, fazla olan yerlerden gelenlere ise 2 gün yol izni veriliyor.
Bedelli askerlerin sevk belgelerinde kaç gün yol izni ve parası verildiği yazmaktadır.