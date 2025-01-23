Son dakika | Bedelli askerlik yerleri açıklandı! e-Devlet ekranı üzerinden öğrenilecek

23 Ocak 2025 10:51 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:06

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) duyurusuyla 2025 yılı sonuçları erişime açıldı. Ocak ayında açıklanması beklenen sonuçların ilan edilmesinin ardından vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar e-Devlet ekranı üzerinden sevk ve celp dönemlerine erişebilecek. İşte detaylar...

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MSB 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 sevk ve celp dönemi araştırılıyor

MSB 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 sevk ve celp dönemi araştırılıyor

Son dakika haberine göre Binlerce asker adayı vatani görevini nerede yapacağını merakla bekliyordu. Milli Savunma Bakanlığı, ocak ayında açıklanması beklenen bedelli askerlik yerlerini duyuruyla erişime açtı.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları, yer ve tarih bilgileriyle birlikte 23 Ocak 2025 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar sonuçlarına e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden ulaşabilecek. Ayrıca, 23 Ocak 2025 tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçenler tekrar başvuru yapamayacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR? CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025

2024 yılında bedelli askerlik başvurusu yapan adaylar, bir aylık temel askerlik eğitimlerini tamamlamak üzere 2025 yılı boyunca belirli celp ve sevk dönemlerinde birliklerine teslim olacaklar.

Sevk tarihleri ise şu şekilde sıralandı:

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik adayları teslim olacakları birlik bilgilerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Son teslim tarihi, kışla adresi ve diğer detaylar, bedelli askerlik sonuç ekranında adayların erişimine açılacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte güncellendi. 2025 yılı bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammıyla beraber 243.013 TL olarak açıklandı.