Bedelli askerlik kredisi aylık taksit ve faiz oranları belli oldu! Ödeme planı açıklandı

21 Ocak 2025 14:53 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:55

Bedelli askerlik için kredi çekecekleri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 243 bin 13 lira olarak belirlenen 2025 bedelli askerlik ücreti için aylık taksit ve kredi faiz oranları belli oldu.

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu: Tarih belli oldu

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu: Tarih belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik ücretleri, 1 Ocak-30 Haziran 2025 dönemi için 243.013,44 TL olarak açıklandı. Bedelli askerlik için kredi çekecekler için aylık taksit ve kredi faiz oranları da duyuruldu. İşte bedelli askerlik için kredi imkan ve ödeme planı.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ AYLIK TAKSİT VE FAİZ ORANLARI

2025 yılının ilk yarısı için geçerli olan bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 14 kuruş oldu. Birçok kişi, bu tutarı karşılayabilmek için kredi çekme yoluna başvuruyor.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN KREDİ ÖDEME PLANLARI

Her yıl yüzbinlerce genç bedelli askerlik yaparken, BDDK kararına göre, 100 bin liranın üzerindeki kredilerde 12 ay vade sınırı uygulanacak. Çekilen kredi tutarı en fazla 12 ayda geri ödenecek.

Bedelli askerlik için talep edilen kredilerde faiz oranları yüzde 3,55 seviyesinden başlayacak.

243 bin 13 lira kredi çekildiği takdirde 12 ayın sonunda 321 bin 911 lira seviyesine kadar ödenecek. Aylık taksit tutarı ise 26 bin 826 liraya denk gelecek.

100 bin liralık kredi kullanılmak isteyenler ise aylık 6 bin 978 lira ödeyecek.