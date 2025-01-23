Bedelli askerlik yemin töreni var mı? 2025 bedelli askerlik yemin töreni tarihleri belli oldu

23 Ocak 2025 14:59 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:59

2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri bugün açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamanın ardından bedelli askerlikte yemin töreninin var mı, yok mu sorusu gündeme geldi. Bedelli askerlikte eğitim sürecinin bitmesinin ardından yemin töreni yapılmaktadır. 2025 yılının bedelli askerlik yemin töreni tarihleri açıklandı.

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Bedelli askerlik tarihi değiştirilebiliyor mu? Celp ve sevk yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ocak ayında bedelli askerlik başvurusu yapan yükümlülerin celp ve sevk tarihleri açıklanıyor.

2025 yılı celp ve sevk tarihleri bugün (23 Ocak 2025) tarihinde açıklandı. Askerlik hizmetini bedelli olarak yerine getirecek olan vatandaşlar celp ve sevk yerlerini e-Devlet veya askerlik şubeleri aracılığıyla öğrenebiliyor.

Yerlerin ve tarihlerin açıklanmasının ardından bedelli askerlikte yemin töreninin olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

BEDELLİ ASKERLİK YEMİN TÖRENİ VAR MI 2025?

Bedelli askerlik yapacak olan yükümlülere temel eğitim sürecinin sona ermesinin ardından yemin töreni yapılmaktadır.

Yemin törenleri genel olarak terhis tarihinden 3-4 gün önce yapılmaktadır. Törenin ardından yükümlüler terhis tarihine kadar izinli olarak sayılmaktadır.

Ancak birliğine geç katılan yükümlüler bu izinden yararlanamıyor. Ayrıca yemin töreninden sonra geç katıldığı süre kadar geç terhis edilir.

2025 BEDELLİ ASKERLİK YEMİN TÖRENİ TARİHLERİ

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden her yıl "Bedelli Askerlik Faaliyet Takvimi" paylaşılıyor.

Bu takvimde celp dönemlerinin sevk, terhis tarihleri ve yemin törenlerinin ne zaman yapılacağı açıklanıyor.

2024 yılı bedelli askerlik faaliyet takviminde yer alan bilgilere göre celp dönemleri ve yemin töreni tarihleri şöyle: