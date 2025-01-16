Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB açıklama yaptı

16 Ocak 2025 10:33 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:34

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2025 yılı bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı duyuruldu. Bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak olan yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

Bedelli askerlik ücretleri ne kadar? MSB resmi açıklama yaptı

Bedelli askerlik ücretleri ne kadar? MSB resmi açıklama yaptı

Memur maaşlarına yapılacak olan zam oranın belirlenmesinin ardından MSB, 2025 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak bedelli askerlik ücretlerini açıklamıştı.

Yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik ücreti 243.013,44 (iki yüz kırt üç bin on üç lira kırk dört kuruş) olarak belirlenmişti.

Bedelli askerlik ücretlerinin ardından 2025 yılı sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da belli oldu.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

MSB'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde duyurulacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir.

2024 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir."

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını vatandaşlar e-Devlet sistemi veya askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.

e-Devlet sisteminden bakacak olan vatandaşların MSB işlemleri altında yer alan "Askerliğim" ekranına girmeleri yeterli olacaktır.

2025 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ