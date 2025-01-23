Bedelli tarih değiştirilebiliyor mu? Celp ve sevk yerleri açıklandı

23 Ocak 2025 12:02 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 12:15

Bugün MSB tarafından 2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı. Tarihlerin açıklanmasının ardından adaylar bedelli askerlik tarihleri değiştirilebiliyor mu sorusunun cevabını araştırıyor. Bedelli askerlikte celp dönemi açıklandıktan sonra tarih değiştirilebiliyor. Ancak tarihi değiştirmek için bazı şartlar bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından silah altına alınacak olan bedelli askerlerin celp ve sevk tarihleri açıklandı.

Adaylar e-Devlet aracılığıyla celp ve sevk tarihlerini öğrenebiliyorlar. Ayrıca MSB 2025 yılı bedelli askerlik faaliyet takvimini de resmi internet sitesinden paylaştı.

Bedelli askerlik faaliyet takviminin belli olması ile birlikte celp dönemleri, sevk tarihi, yemin töreni tarihi ve terhis tarihleri de netleşti.

Vatandaşlar tarafından bedelli tarih değiştirilebiliyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor.

BEDELLİ TARİH DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR MU?

MSB'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yükümlüler celp ve sevk dönemi değişiklik talebi gerçekleştirebiliyor.

Bu talepler yükümlülerin silahaltına alınacakları yıl içinde olmak kaydıyla ve kontenjanlar esas alınarak gerçekleştiriliyor.

Celp ve sevk dönemi değişiklik talebi yapacak olan yükümlülerin, sevk tarihinden 10 gün öncesine kadar bu işlemi gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Ayrıca yükümlüler celp ve sevk dönemi değişikliğini en fazla 3 kere yapabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK TARİHİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Bedelli askerlik celp ve sevk dönemi değişikliği e-Devlet ve askerlik şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.

Vatandaşlar başvuru yaptıktan sonra taleplerinin gerçekleşip, gerçekleşmediğini e-Devlet üzerinden takip edebiliyorlar.

e-Devlet sistemi üzerinde bulunan "Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri" veya "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" bölümünden bu bilgiler öğrenilebiliyor.