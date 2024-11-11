Bafetimbi Gomis futbolu bıraktığını açıkladı! Hangi takımlarda oynadığı gündem oldu

11 Kasım 2024 11:02 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:06

Galatasaray'da iki dönem boyunca forma giyen ve toplamda 46 gol atan Senegalli futbolcu Befetimbi Gomis futbolu bıraktığını açıkladı. Taraftarlar tarafından Gomis futbolu bıraktı mı, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadığı merak edildi. Kariyerini Kawasaki Frontale'de bitirdi.

Süper Lig'de Galatasaray'da 2 sezon forma giyen yıldız golcü Bafetimbi Gomis futbolu bıraktığını açıkladı.

Senegalli futbolcunun futbolu bırakmasının ardından kariyeri gündem oldu.

Taraftarlar tarafından Gomis kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı sorusunun cevabı merak ediliyor.

GOMİS KAÇ YAŞINDA FUTBOLU BIRAKTI?

Gomis, 39 yaşında Japon ekibi Kawasaki Frontale'de futbolu bıraktığını açıkladı.

GOMİS KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gomis, 6 Ağustos 1985 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Aslen Senegalli olan futbolcu kariyerine 2000 yılında Saint-Etienne altyapısında başladı.

2005 yılında bir sezon Troyes'e kiralık olarak giden Gomis, 13 maçta 6 gol attı. Kiralıktan döndükten sonra Saint-Etienne'de 2009 yılına kadar oynamaya devam etti.

Bu süre zarfında çıktığı 142 maçta 40 gol atarak Lyon'a transfer oldu. Lyon'da 178 maçta 64 gol atan yıldız futbolcu sırayla Swansea City, ve Marsilya (kiralık) formaları giydi.

Türkiye'de ise Galatasaray forması ilk olarak 2017-2018 sezonunda giydi. Çıktığı 34 karşılaşmada 29 gole ulaşan Gomis, Türk futbol tarihinde ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Daha sonraki sezonlarda bu gol yine Galatasaray'da forma giyen Mbaye Diagne tarafından geçildi. Galatasaray'ın ardından Suudi Arabistan takımlarından El-Hilal'e transfer oldu ve 106 maçta 81 gol attı.

2022-2023 sezonunda ise tekrardan Galatasaray'a döndü ve 37 maçta 17 gol attı. Galatasaray'ın ardından ise 2023 yılında kariyerini sonlandırdığı Japon ekibi Kawasaki Frontale'ye transfer oldu.