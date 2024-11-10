Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı!
Galatasaray forması altında gol krallığı ve şampiyonluk yaşayan Fransız golcü Bafetimbi Gomis aktif futbol kariyerini noktaladı.
Süper Lig'dce Galatasaray forması da giyen ve Güney Kore ekibi Kawasaki Frontale'den ayrılan Bafetimbi Gomis'ten kariyeri hakkında radikal bir karar aldı.
39 yaşındaki Fransız golcü, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı aldı.
GOMİS'İN KARİYERİ
Senegal uyruklu Fransız forvet, futbol kariyerine Saint Etienne'de başladı. Bafetimbi Gomis ardından Troyes, Olimpik Lyon, Swansea City, Marsilya, Galatasaray, Al Hilal ve Kawasaki Frontale formaları giydi.
Fransa Milli Takımı'nda 12 müsabakada şans bulan Bafetimbi Gomis, aktif kariyerinde 785 kez sahaya çıktı. Bafetimbi Gomis, tüm bu müsabakalarda 359 gol attı ve 75 asist üretti.
Bafetimbi Gomis, Galatasaray forması giydiği dönemde 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.