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Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Kasım 2024 23:41 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 00:12
Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı!

Galatasaray forması altında gol krallığı ve şampiyonluk yaşayan Fransız golcü Bafetimbi Gomis aktif futbol kariyerini noktaladı.

Süper Lig'dce Galatasaray​ forması da giyen ve Güney Kore ekibi Kawasaki Frontale'den ayrılan Bafetimbi Gomis​'ten kariyeri hakkında radikal bir karar aldı.

39 yaşındaki Fransızgolcü​, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı aldı.

Bafetimbi Gomis futbola veda etti

GOMİS'İN KARİYERİ

Senegal uyruklu Fransız forvet, futbol​ kariyerine Saint Etienne'de başladı. Bafetimbi Gomis ardından Troyes, Olimpik Lyon, Swansea City, Marsilya, Galatasaray, Al Hilal ve Kawasaki Frontale formaları giydi.

Fransa Milli Takımı'nda 12 müsabakada şans bulan Bafetimbi Gomis, aktif kariyerinde 785 kez sahaya çıktı. Bafetimbi Gomis, tüm bu müsabakalarda 359 gol attı ve 75 asist üretti.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray forması giydiği dönemde 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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