Acun Ilıcalı sert konuştu! Hatipoğlu'na yüklendi

10 Kasım 2024 22:48 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 22:51

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sivasspor maçının ardından konuştu. Acun Ilıcalı, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına cevap verdi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, müsabakanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

Bizim için çok önemli galibiyetti. Bazı deplasmanlarda puanlar kaybettik ama oynadığımız takımların gücü yüksekti. Fikstür avantajımız var artık. Bugün bu galibiyet şu an için puan farkını kapatma yolunda açtırmama açısından önemliydi.

Şampiyonluğu istiyoruz, yakın takipteyiz. Tiyatro, yeni bir film ya da bir dizinin yeni bölümünü görmezsek, şampiyonluk konusunda kendimizi iddialı görüyoruz.

Galatasaray maçı oldu, sonrasında açıklamalar olmuş. Çok garip şeyler yaşıyoruz Türk futbolunda. Bizim iddiamız hep sezonsal, sezonun başından beri garip şeyler oluyor, tartışmaya hazırız diyoruz.

"TÜM HAKSIZLIKLAR UNUTULUYOR MU?"

Yapı dediğimiz olay kendini hissettiriyor. Ne zaman Fenerbahçe mağlup oluyor, 'Gördünüz mü yapı' diyorlar. Galatasaray kazanıyor, 'Nerede yapı' diyorlar. Biz sezonsal konuşuyoruz. Kalkıp da bir pozisyonda hakem herhangi bir karar verdi diye tüm sezon boşa mı geçiyor anlattığımız, tüm haksızlıklar unutuluyor mu? Dünya böyle bir dünya mı, devamlı katlet katlet katlet takımları, bir pozisyon olunca 'Hani yapı', böyle mi?

"Geçtiğimiz hafta komik bir olay oldu, Bunu bir daha açıklayayım. Pozisyonları tartışalım diyen biz miyiz, meydan okuyan biz miyiz? Okuma yazma bilmeyen herkes için tekrar ortaya koyalım. Teklif Galatasaray'dan geldi. Canlı yayında Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, 'Bu sezona, geçen sezona yabancı hakemler gelsin baksın' dedi. Biz de kabul ettik, 'Böyle bir teklifi kabul ediyoruz' dedik."

"SAYGISIZLIK VAR MI?"

Devamında İbrahim Hatipoğlu, benle 1-2-3 hafta görüştü. Konuştuk, görüştük ve en son kendisinden gelen teklif, milli arada olsun dedi. Buna da tamam dedik. Tartışılacak bir konu yok. Kimse sağa sola çekmesin. Milli araya girerken sordular basından, ben de tweet attım, milli takım arasında pozisyonlara bakacağız. Bir yalan, bir saygısızlık var mı?

Sevgili Hatipoğlu'ndan, daha doğrusu Sevgisiz Hatipoğlu 'Yanlış, böyle bir şey yok falan' dedi. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ne yapacağımı şaşırıyorsun. Yalan söylüyor.

"YALAN SÖYLÜYORSUN"

Benle görüşmeyecekmiş. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ne görüşeceksin! Kaçtınız. Teraziden kaçan hırsızdır dediniz, teraziden kaçtınız. Sonra kurt gibi Fenerbahçe puan kaybetsin diye bekliyorsunuz. Fenerbahçe puan kaybedince yenilen haklar unutuluyor mu! Bu nasıl bir sulandırmadır.