Davinson Sanchez Bodrum FK maçında yok!
Galatasaray, milli aradan sonra oynayacağı Bodrum FK maçında Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'den yararlanamayacak. Samsunspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında lider Galatasaray, evinde Samsunspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez maça ilk 11'de başlarken ikinci yarıdaki bir pozisyonda gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Sanchez 69. dakikada yaptığı faul sonrası sarı kart görmüştü.
SANCHEZ, BODRUM FK MAÇINDA YOK
Samsunspor maçı öncesinde ceza sınırında olan Davinson Sanchez, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Bodrum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maçtata süre alan tecrübeli futbolcu 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Galatasaray'ın deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacağı maç 23 Kasım Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.