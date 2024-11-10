Galatasaray-Samsunspor maç kadrosunda taktik değişikliği! Muhtemel 11'ler belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

10 Kasım 2024 13:58 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 14:19

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında Galatasaray-Samsunspor karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmaya saatler kala Galatasaray-Samsunspor maç kadrosu merak edildi. Karşılaşmanın muhtemel 11'i belli oldu. Okan Buruk'un tek forvet olarak Osimhen'i oynatacağı tahmin ediliyor.

Ligde namağlup bir şekilde birinci sırada yer alan Galatasaray, ikinci sıradaki Samsunspor ile bugün karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Galatasaray-Samsunspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler araştırılmaya başlandı. GALATASARAY-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından teknik direktör Okan Buruk'un taktik değişikliğine gideceği tahmin ediliyor. Osimhen transferinin ardından geçilen çift forvet dizilimi yerine eski sisteme geri dönülmesi bekleniyor. Karşılaşmada sarı-kırmızılılarda cezalı durumda olan Kaan Ayhan'da forma giymeyecek. Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının muhtemel 11'leri ise şöyle: Galatasaray: Muslera; Barış, Sanchez, Abdülkerim, İsmail Jakobs; Torrreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus; Osimhen Samsunspor: Okan; Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bannaser; Ntcham, Emre, Holse, Muja; Marius GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? RAMS Park'ta Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında bugün saat 16.00'da oynanacak olan Galatasaray-Samsunspor maçı, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı bilgilere göre karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. İbrahim Bozbey ve Anıl Usta'nın yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak. İlgili Haberler Davinson Sanchez sarı kart sınırında mı? Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi gündeme geldi Kaan Ayhan'ın Galatasaray-Samsunspor maçında neden oynamadığı merak edildi Galatasaray-Samsunspor maçında Icardi'nin neden oynamadığı gündem oldu! Kaç maç yok?