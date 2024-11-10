Davinson Sanchez sarı kart sınırında mı? Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi gündeme geldi

10 Kasım 2024 12:18 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 12:53

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçları kapsamında Galatasaray bugün Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala Davinson Sanchez sarı kart sınırında mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Davinson Sanchez sarı kart alırsa cezalı duruma düşecek.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı için gönlünden geçeni açıkladı: Ben 1-1 bitsin istiyorum

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı için gönlünden geçeni açıkladı: Ben 1-1 bitsin istiyorum

Süper Lig'in birinci sırasında namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray bugün kendi evinde ikinci sıradaki Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligin en başarılı takımlarından olan Galatasaray ve Samsunspor'un karşılaşmasına saatler kala Davinson Sanchez'in sarı kart sınırında olup olmadığı gündeme geldi.

Taraftarlar tarafından Davinson Sanchez sarı kart sınırında mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

DAVİNSON SANCHEZ SARI KART SINIRINDA MI?

Galatasaray'ın defansının kilit isimlerinden olan ve bu sezon neredeyse her karşılaşmada gösterdiği performans ile adından söz ettiren Davinson Sanchez, Samsunspor maçı öncesinde sarı kart sınırında yer alıyor.

Davinson Sanchez, Samsunspor karşılaşmasında sarı kart görürse, sarı-kırmızılıların 13. hafta maçları kapsamında oynayacağı Bodrumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR BUGÜN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Samsunspor karşılaşması bugün saat 16.00'da düzenlenecek.

RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma beIN Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.