Bekçi alımı başvurularının başlayacağı tarih bekleniyor

22 Kasım 2024 10:13 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 10:15

2024 bekçi alımlarının yapılacağı tarih ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere yapılan bekçi alımları için başvuru şartları belli oldu.

Bekçi​ olma hayali kuran vatandaşlar 2024 bekçi alımlarında son durumu merak ediyor. Bekçi alımı​ için başvuru şartları​ arasında; askerlik görevini bitirmiş ve lise mezunu olmak yer alıyor.

EGM BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz Haziran ayında, sınav ve mülakat gerektirmeden bekçi alımı yapılmıştı.

EGM bünyesinde ise 2024 yılı çarşı ve mahalle bekçiliği başvurularının başlayacağı tarih henüz açıklanmadı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.