Bekçilerin üst arama yetkisi var mı? Yeni düzenleme geldi

08 Kasım 2024 10:47 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:23

TBMM İçişleri Komisyonu tarafından iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından vatandaşlar bekçilerin üst arama yetkisi var mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Kabul edilen teklif sonucunda bekçilere üst arama yetkisi verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu'nda 10 saat süren görüşmelerin ardından ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili cezai düzenlemeler ve iç güvenlik alanındaki çeşitli düzenlemeleri içeren, 46 maddelik Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifin 39, 40, 41, 42 ve 32. maddelerinde çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma şartları, görevleri ve yetkileri üzerine yapılan düzenlemeler ise dikkat çekti.

Vatandaşlar tarafından teklifin kabul edilmesinin ardından bekçilerin üst arama yetkisinin olup olmadığı ise merak edildi.

BEKÇİLERİN ÜST ARAMA YETKİSİ VAR MI?

Kabul edilen teklif kapsamında artık çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişinin üzerinde veya aracında silah veya kendisinin veya başkasının yaşamını tehlikeye sokabilecek bir eşyanın bulunduğu

Kabul edilen teklif kapsamında artık çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişinin üzerini ve aracını arayabilecek.

Ancak arama yaptığı kişilerin kıyafetlerini çıkarmasını istemeyecek.

Araçlarda yapılan aramalarda ise sadece dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümleri kontrol edebilecek.

BEKÇİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımları için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her yıl düzenli olarak başvurular alınıyor.

Başvuru şartları uygun olan adaylar bekçi olarak göreve başlayabiliyor.

2023 yılı bekçi alımı başvuru şartları şöyle: