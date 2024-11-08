Bekçilerin üst arama yetkisi var mı? Yeni düzenleme geldi
TBMM İçişleri Komisyonu tarafından iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından vatandaşlar bekçilerin üst arama yetkisi var mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Kabul edilen teklif sonucunda bekçilere üst arama yetkisi verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu'nda 10 saat süren görüşmelerin ardından ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili cezai düzenlemeler ve iç güvenlik alanındaki çeşitli düzenlemeleri içeren, 46 maddelik Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Teklifin 39, 40, 41, 42 ve 32. maddelerinde çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma şartları, görevleri ve yetkileri üzerine yapılan düzenlemeler ise dikkat çekti.
Vatandaşlar tarafından teklifin kabul edilmesinin ardından bekçilerin üst arama yetkisinin olup olmadığı ise merak edildi.
BEKÇİLERİN ÜST ARAMA YETKİSİ VAR MI?
Kabul edilen teklif kapsamında artık çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişinin üzerinde veya aracında silah veya kendisinin veya başkasının yaşamını tehlikeye sokabilecek bir eşyanın bulunduğu
Kabul edilen teklif kapsamında artık çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişinin üzerini ve aracını arayabilecek.
Ancak arama yaptığı kişilerin kıyafetlerini çıkarmasını istemeyecek.
Araçlarda yapılan aramalarda ise sadece dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümleri kontrol edebilecek.
BEKÇİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bekçi alımları için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her yıl düzenli olarak başvurular alınıyor.
Başvuru şartları uygun olan adaylar bekçi olarak göreve başlayabiliyor.
2023 yılı bekçi alımı başvuru şartları şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- En az 167 cm boyunda olmak,
- Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
- Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
- Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
- Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.