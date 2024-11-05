TBMM'ye teklif sunuldu: Bekçilere üst arama yetkisi, polislere ikinci emeklilik

05 Kasım 2024 20:18 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 20:25

TBMM'ye bazı kanunlarda değişikliği öneren kanun teklifi sunuldu. Polis memurlarını ilgilendiren emeklilik hakkıyla ilgili bir düzenleme daha yürürlüğe girecek. Ayrıca bekçilere üst arama yetkisinin verilmesi de maddelerin içinde yer aldı. İşte detaylar...

AK Parti milletvekilleri Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına iletti.. Teklif edilen düzenlemelere göre polislerin emeklilik haklarında düzenleme yapılacak. Ayrıca üst arama yetkisi olmayan çarşı ve mahalle bekçileri için de yetki genişletmesi gündemde.

POLİSLERE İKİNCİ EMEKLİLİK

Polis memurlarına ikinci bir emeklilik maaşı getirebilecek düzenleme Askerlerin yardımlaşma ve emeklilik fonu OYAK model alınarak polis teşkilatına da ikinci bir emeklilik maaşı imkanı olacak. 28 Aralık 2018 tarihinden önce polis olanlar için bu düzenleme geçerli olacak. Ayrıca Polis Bakım ve Yardım Sandığı üyeleri, Emeklilik Teşkilatı mensupları ve üyelikleri devam ederken emekli olup katılım payını sandıkta bırakanlar emekli olabilecek. Üyelerin vefatı halinde mirasçılarına emeklilik-maluliyet ve ölüm yardımı yapılacak.

TEKLİFTE SUNULANLAR

Emeklilik, ölüm, maluliyet yardımlarının yanı sıra ikinci bir emeklilik maaşı imkânı. Emeklilik sonrası katılım kar payı adı altında olacak. Polis bakım ve yardım sandığı üyelerini kapsayacak. 28 Aralık 2018'den önce göreve başlayıp göreve devam eden yararlanacak.

ÖZEL GÜVENLİKLERE DÜZENLEME

Meclis'te sunulan teklifte ayrıca Özel Güvenlik kriterleri değişecek. Yüz kızartıcı suç işleyenlerin görev yapamaması sağlanacak. HAGB kararı olanlar mesleğe alınmayacak. Yargılaması devam eden kişilerde Özel Güvenlik olamayacak.

BEKÇİLER ÜST ARAYABİLECEK

Çarşı ve Mahalle Bekçisi kişinin yaşamını güvene sokacak bir sebep gördüğü an üst araması yapması teklife sunuldu. Araçlarda ise dışarıdan bakıldığında görülebilen yerleri kontrol edebilecek.