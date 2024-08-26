Bekir Yunus Uçar, 51 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

26 Ağustos 2024 09:28 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:37

Bekir Yunus Uçar'ın vefat haberi sevenlerini üzerken hayatına dair detaylar araştırılırken aslen nereli, babası kimdir merak konusu oldu.

Uçar'ın hayatını kaybetmesinin ardından Osman Aşkın Bak da taziye mesajı yayımladı.

BEKİR YUNUS UÇAR ASLEN NERELİ, BABASI KİM?

Uçar, Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Aslen Elazığlı olan isim Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı görevi de yaparken Timurtaş Uçar'ın oğludur.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanıdır.

BEKİR YUNUS UÇAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı olan isim 51 yaşında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Naaşı, yarın Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.