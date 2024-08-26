Bekir Yunus Uçar, 51 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı olan Bekir Yunus Uçar'ın vefat haberi sevenlerini üzerken öldü mü, neden öldü araştırılırken taziye mesajları da paylaşıldı. 51 yaşında olan Uçar'ın hayatını kaybetmesiyle beraber kimdir, kaç yaşında gibi sorular da gündeme geldi.
Bekir Yunus Uçar'ın vefat haberi sevenlerini üzerken hayatına dair detaylar araştırılırken aslen nereli, babası kimdir merak konusu oldu.
Uçar'ın hayatını kaybetmesinin ardından Osman Aşkın Bak da taziye mesajı yayımladı.
BEKİR YUNUS UÇAR ASLEN NERELİ, BABASI KİM?
Uçar, Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Aslen Elazığlı olan isim Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı görevi de yaparken Timurtaş Uçar'ın oğludur.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanıdır.
BEKİR YUNUS UÇAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN?
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı olan isim 51 yaşında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Naaşı, yarın Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.