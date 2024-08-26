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Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar öldü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 00:02 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 00:08
Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar öldü!

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar 51 yaşında hayatını kaybetti. Uçar'ın kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

Türk spor camiasını üzen bir haber geldi. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar öldü! - 1. Resim

Bekir Yunus Uçar, yaşamını yitirdi. Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Bekir Yunus Uçar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar öldü! - 2. Resim

Uçar’ın naaşı, yarın Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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