Rize'de Fred şov! Fenerbahçe zorlu deplasmanı 5-0 kazanarak geçti!

25 Ağustos 2024 23:37 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 00:03

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Rizespor'a konuk oldu.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında Fred'in 25 metre uzaktan attığı golle skor 1-0 oldu.

İkinci yarıda ise Edin Dzeko'nun sağ çaprazdan topla sıfıra inerek uzak direğe vurduğu top filelerle buluşarak skor 2-0 oldu. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Brezilyalı Fred tekrar sahneye çıktı ve şık bir golle skor tabelasını 3-0'a getirdi.

64. dakikada Fred attığı golle hat-trick yaptı ve skor 4-0'a geldi.

66. dakikada Tadic'in ortasında savunma futbolcusu Alikulov ter vuruşunda kendi kalesine atarak skor 5-0 oldu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler zorlu Rize deplasmanını 5-0 kazandı.

FRED TEKRAR 11'DE

Fenerbahçe'nin kilit oyuncularından Fred, takıma geri döndü. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle önemli maçlar kaçıran tecrübeli orta saha son dönemde takımla birlikte çalışmalara katılmıştı.

Sahalara 11'le geri dönen Brezilyalı orta saha maçın 15. dakikasında yaklaşık 25 metreden gol atarak büyük mutluluk yaşadı. İkinci yarıda ise 60. dakikada tekrar sahneye çıkan Fred şık bir golle tekrar fileleri havalandırmayı başardı.

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Brezilyalı futbolcu Fred kendisinin 3. golünü atarak hat-trick yapmayı başardı.

RİZESPOR TRİBÜNLERİNDEN GÖKHAN AKKAN'A TEPKİ

Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın performansından memnun kalmayan taraftarlar top her seferinde kaleciye geldiğinde tribünlerden yoğun ıslıklarla yuhalanan file bekçiye 'Gökhan dışarı' tezahüratı yapıldı.

FENERBAHÇE ESKİ ANTRENÖRÜ CHRİSTOPH DAUM'U UNUTMADI

Sarı-lacivertli futbolcular hayatını kaybeden eski Alman teknik direktör Christoph Daum için seremoniye "Hep Kalbimizde Olacaksın" yazılı pankart ile çıktı.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Kasımpaşa 2-2 Adana Demirspor

Antalyaspor 3-2 Hatayspor

Öte yandan günün bir diğer maçı olan Samsunspor-Başakşehir maçı, hafta içinde Başakşehir'in Avrupa maçı oynayacak olması sebebiyle oynanmayarak ertelenmesinden dolayı ileri bir tarihe alındı.

MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe haftayı 3 puan ile kapatarak puanını 7 yaptı. Sarı-lacivertli takım gelecek hafta evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

Rizespor ise haftayı puansız kapatarak puanını 4'de tuttu. Karadeniz temsilcisi gelecek hafta Kasımpaşa'yı evinde misafir edecek.