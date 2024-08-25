Trabzonspor'da Avrupa mesaisi! St. Gallen maçı hazırlıkları başladı

25 Ağustos 2024 22:50 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 22:47

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik patron Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Geniş alanda oyun çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla St. Gallen maçı hazırlıklarına devam edecek.

İlk karşılaşma 0-0 golsüz beraberlikle sona ermişti.