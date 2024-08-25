Joshua King, Luton Town yolunda!

25 Ağustos 2024 21:14 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 21:18

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra yollarını ayıran Norveçli golcü futbolcu Joshua King için sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı.

FLW'de yer alan habere göre; Championship takımı Luton Town, Joshua King'i transfer etmek için girişimlere başladı.

Luton'u yakından takip eden yorumcu Finley Cannon, 32 yaşındaki futbolcunun takım için çok faydalı bir transfer olacağının altını çizdi.

Andros Townsend, Cauley Woodrow ve Joe Taylor'ın takımdan ayrılma ihtimaline değinen Cannon, Joshua King'in deneyimiyle Championship'te fark oluşturabileceği söyledi. Ayrıca Joshua King transferinin gerçekleşmesi için oyuncunun maaşında büyük bir fedakarlığa gitmesi gerektiği vurgulandı.

Luton Town'da bu sezon en yüksek maaş alan futbolcunun haftada 30 bin sterlin kazanan Marvelous Nakamba olduğu hatırlatıldı.

Joshua King'in maaş sebebiyle Türkiye'de kalmayı ya da Orta Doğu'ya transfer olmayı tercih edebileceği de aktarıldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe forması ile 54 maça çıkan Joshua King 12 gol atarken 7 asistlik performans üretti.