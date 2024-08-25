Alanyaspor gelecek hafta karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ağustos 2024 22:25 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 22:28
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Alanyaspor, Trendyol Süper Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Akdeniz takımı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı.
Akdeniz takımı, taktik çalışma ile idmanı tamamladı.
Alanyaspor, Fenerbahçe ile 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: tgrthaber.com