VakıfBank'ta forma numaraları belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ağustos 2024 20:22 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 20:33
VakıfBank'ta takıma yeni katılan 7 oyuncunun forma numarasını belirlediğini açıkladı.
Sultanlar Ligi takımı VakıfBank'ta yeni transferlerin forma numaraları belirlendi. Sarı-siyahlı takım sosyal medyadan bir paylaşım yaparak 7 oyuncunun forma numarasını duyurdu.
VakıfBank'ta yeni transferler Kiera Van Ryk, Caterina Bosetti, Sıla Çalışkan, Yuan Xinyue, Deniz Uyanık, Marina Markova ve Kendal Kipp'in formaları numaraları belli oldu.
İşte VakıfBank'ın yeni transferlerinin forma numaraları:
Kiera Van Ryk - 7
Caterina Bosetti - 9
Kendal Kipp - 10
Sıla Çalışkan - 11
Yuan Xinyue - 12
Deniz Uyanık - 15
Marina Markova - 23
Kaynak: tgrthaber.com